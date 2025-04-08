Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, annelere aylık 5 bin liraya kadar yapılacak doğum yardımıyla ilgili açıklama yaptı. Göktaş, "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirilen destek için başvuruların bugünden itibaren e-Devlet üzerinden alınacağını bildirdi.

NE KADAR DOĞUM YARDIMI YAPILACAK?

Doğum yardımı 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocukları kapsayacak.

Doğum yardımı miktarı şöyle olacak:

Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TL,

ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1.500 TL,

üçüncü ve sonraki çocuklar için 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin TL ödeme yapılacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN ALINMAYA BAŞLANDI

Söz konusu destekle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle hayata geçirilen doğum yardımı başvurularına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Göktaş, doğum yardımlarına başvuruların, bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi.

Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Aile Yılı Tanıtım Programımızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." ifadelerini kullandı.