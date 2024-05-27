Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi play-off yarı final rövanşında Bodrum FK’ya penaltılar sonucu 5-4 yenildikleri maçla birlikte 2023-2024 Sezonunu tamamladı. Kırmızı-siyahlı takım, 1.Lig’deki ilk sezonunda oynadığı futbol ve aldığı başarılı sonuçlarla gönülleri fethederken, başarıda büyük palı bulunan teknik direktör Serkan Özbalta yaptığı açıklamada, daha önce belirlenen kısa vadeli tüm hedeflere ulaştıklarını belirtti.

Ahlatcı Çorum FK ile sözleşmesi sona eren Serkan Özbalta, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kulüpte tam bir aile ortamının olduğuna vurgu yaparken, camianın bütünleştiği zaman neler yapılabileceğini gösterdiğine vurgu yaptı.

Özbalta, planlı, samimi ve dürüst bir yönetim anlayışı içinde gelecekte bu camianın geleceği nokta görmenin pek de zor olmadığına dikkat çektiği açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

AİLE KAVRAMINI SON GÜNE KADAR HİSSETTİK

“Göreve başladığımız ilk günden itibaren profesyonel yaşamdaki aile kavramını son güne kadar hissettiğimiz Çorum FK olarak sezonu tamamladık.

Kısa vadeli tüm hedeflerimizi başarıyla tamamladık. Bu başarıyı kupayla taçlandırmak için başta kulüp başkanımız Oğuzhan Yalçın ve yönetimi, teknik kadro, futbolcularımız, kulüp personellerimiz gece gündüz demeden çalıştık.

BÜTÜNLEŞME OLUNCA NELER

YAPILABİLDİĞİNİ GÖSTERDİK

Yarı final başarısı uzun vadede bir camianın bütünleştiği zaman neler yapabileceğini tüm futbol kamuoyuna keyifli bir oyun ortaya koyarak gösterdi.

Taraftarımın coşkusu ve oyuncularımızın pozitif reaksiyonları şehirde takdir edilecek bir hava oluşturdu.

Futbolun bütünleştirici argümanları genç kardeşlerimize örnek olması açısından birçok kazanımları, şehre getirdiği havayı teneffüs etmek son derece keyifli bir yarışı beraberinde getirdi.

CAMİA ÇOK İYİ YERLERE GELECEK

Planlı, samimi ve dürüst bir yönetim anlayışı içinde gelecekte bu camianın geleceği nokta görmek çok ütopik soyulmayacaktır.

Tüm kamuoyunun önünde başkanımız Sayın Oğuzhan Yalçın’a, sportif direktörümüz Sayın Muhammed Fettahoğlu’na ve yönetim kurulumuza, tesiste bizimle tüm süreçte destek olan personellerimize ve futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum.