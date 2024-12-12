İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncularından kurulu kadrosu ile Pınar Akkuzu’nun yazdığı ve Güray Dinçol’un yönettiği “Kırmızı Küre” isimli çocuk oyunu Çorum’da sahnelenecek.

Çiğdem Aygün’ün Ester; Cansın Işık’ın Anne; Demet Ergün’ün Mintro Hanım; Özen Çağla Akın’ın Nine / Burbon Hanım; Yasemin Taş’ın Marni Hanım ve Adem Yıldırım’ın Barniş Bey ve Ferhat Işıktaş’ın ise Baba rolü ile sahne alacağı oyun yarın (13 Aralık 2024) 10.30 ve 13.30’da ve 14 Aralık 2024 Cumartesi günü ise 13.30’da Devlet Tiyatro Salonu’nda çocuklarla buluşacak.

55 dakikalık çocuk oyununun giriş fiyatı ise 40 TL olarak açıklanırken, oyunu konusu hakkında da şu bilgilere yer verildi: “Ester yaşama ve dünyaya karşı oldukça meraklı bir kız çocuğudur. Bir gün havada asılı duran kırmızı bir küreyle karşılaşır. Zamanla onunla arkadaş olur. Sessiz küre kendinden hiç bahsetmemekte ve zaman zaman kaybolmaktadır. Kürenin ne olduğunu öğrenmek isteyen Ester, yetişkinlere sorular sorarak merakını gidermeye çalışır. Ama kimse Esterin sorularını ciddiye alıp onun merakını gidermez.

Ester merakını ve küreyle ilgili bilmek istediklerini başkalarının yanıtlarında ararken, küreyle arkadaşlığı ilerler. Küreyle bağ kurdukça aslında yaşamdan edineceği deneyimlerin, dışarıdan aldığı bilgilerden çok daha öğretici olduğunu kavrayacak, küreye dair merakını ve sorularını bu deneyimleriyle tek tek giderecektir”

Editör: HABER MERKEZİ