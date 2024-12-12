Mecitözü – Şeyhler Mahallesi’nden Veli Çördük’ün oğlu, Haydar ve emekli öğretmen Muharrem Çördük’ün kardeşleri, Muhadiye Çördük’ün eşi, merhum Özgür Çördük ile Özlem Çördük’ün babası Hüseyin Çördük, hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi bugün saat 14.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi Cemevinde düzenlenecek hakka yürüme ve helallik alma erkânının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi