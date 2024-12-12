Çorumlu Onur Karamanlıoğlu’nun başrolünü oynadığı “Atatürk Olacağım” filmine, Zafer Partisi Genel Başkanı Prof.Dr. Ümit Özdağ, CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncusu Engin Çağlar ve bir dönemin “Türk Elvis”i Ersan Erdura’nın desteklerini 12 Kasım 2024 günlü haberimizle okurlarımıza duyurmuştuk.

CHP’li Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de, filmin çekimleri için makam odasının kapısını kamera ekibine açtı ve 23 Nisan’da makamını Mustafa’ya devreden başkan olarak filmde rol aldı.

Projeye destek vermekten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Şahin: "Atatürk’ün yaşamını ve düşüncelerini anlatan her yapım, onun vizyonunu daha fazla insana ulaştırmak için eşsiz bir fırsat sunar. Özellikle gençler için, bu çalışmalar onun yalnızca bir lider değil, aynı zamanda bir fikir insanı olduğunu anlamalarını sağlar. Bu yapımlar, Atatürk’ün dönemin zorluklarına karşı sergilediği azmi, ileri görüşlülüğü ve her koşulda halkına duyduğu inancı gözler önüne serer" dedi.

Başkan Veli Gündüz Şahin, filmin Anıtkabir’deki çekimlerine de katıldı.