Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2025 bütçe teklifine göre, hızlı tren hat uzunluğunun önümüzdeki yıl 356 kilometre daha artması hedefleniyor. Buna karşılık, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, 2025 yılında yapılacak hat uzunluğu 153 kilometre olarak açıklandı. Bütçe hedefleri ile açıklanan verilerin birbirini tutmaması, doğal olarak, 2025’e kalan Delice-Çorum hızlı tren hattı ihalesini akla getiriyor.

Çorumlu’nun asırlık özlemi demiryolunun, 2024 yılı boyunca yapılan açıklamalar çerçevesinde, artık gerçekleşme yoluna gireceği umudu belirmişti. Delice-Çorum hattının ekim ayında ihale edileceği, sonraki aşamada ise Çorum-Samsun hattının gündeme alınacağı en yetkili ağızlar tarafından açıklanmıştı. Çorum halkı, ekim ayı olmasa da yıl sonuna kadar ihaleye çıkılacağı umudunu uzun süre muhafaza etmişti, ama bu da olmadı.

2025 bütçe teklifi ile ortaya konulan hedef, elbette Delice-Çorum hattını kapsamıyor, ama devam eden demiryolu inşaatlarına finansman kaynağı bulunamazken, yeni bir yatırımın nasıl ihale edileceği doğal olarak akıllara takılıyor.

Kesin olan bir şey varsa, demiryolu inşaatı ihalesi bir kez daha “çıkmaz ayın son çarşambasına” bırakılırsa, ÇORUM HABER’in yıllardır dilinden düşürmediği “üvey evlat” tanımlaması, dört dörtlük yerine oturmuş ve “tescil edilmiş” olacak.