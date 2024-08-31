Kerim K. idaresindeki 06 BG 755 plakalı otomobil, Mert G.’nin kullandığı 60 ACL 448 plakalı otomobil, kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen ve sürücüsü olay yerinden firar eden 37 ACJ 571 plakalı otomobil, Çorum-Laçin Karayolu Kırkdilim mevkiinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 60 ACL 448 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Emine G. ve Gamze A. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK