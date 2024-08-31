ÇORUM HABER’in eski mensuplarından, hemşehrimiz Yusuf Ziya Leblebici’nin Başkanı olduğu Kardelen Sanat Derneği, geleneksel şiir yarışmasının bu yılki konusunu “kadın” olarak belirledi.

Yusuf Ziya Leblebici, kadın-erkek tüm Çorumlu hemşehrilerini yarışmaya katılmaya çağırırken, konuya ilişkin bu bilgileri verdi:

" Dünya ve ülkemiz nüfusunun yüzde 49.7'sini oluşturan, ancak erkek egemenliğinin altında ezilen kadınlarımızın söz haklarını, isyanlarını, arzularını, sevgilerini şiirlerle dile getirmenin yanı sıra şarkı ve şiirlerde sadece aşk ve sevginin bir tarafı olmanın dışında haklı mücadelelerini de dizelere taşımak istedik. Proje ortağımız olan iki derneğin yanı sıra, bir çok kadın ve sanat derneklerinden de destek alarak bu seneki yarışmamızı başlatmış bulunuyoruz.

ERKEKLER DE KATILABİLİYOR

Konusunun kadın olması, yarışmacıların da kadın olması anlamına gelmeyeceğinin altını çiziyor, erkek yarışmacılarımızın da katılımının yoğun olacağına inanıyoruz.

Kadın; Mücadele, kadın sevgi, kadın ana bacı kardeş sevgili, kadın dünya, kadın insan... Yani kadın aslında yanağımızın bir yarısı...

Konumuz kadın, komitemiz ve jüri üyelerimizin de tamamı kadınlardan oluşuyor.

Bizlerin amacı şiirleri yarıştırmak değil, yarışmalara konu ettiğimiz temaların işlenmesine vesile olmamızdı. Bunu da başardığımıza inanıyorum.”

SON BAŞVURU TARİHİ 20 EKİM

Yarışma, Kardelen Sanat Derneği’nin engelsiz sanat projelerinde de paydaşı olan Beş Nokta Otizm ve Yaşam Derneği ile Divriği Bayırlı Köyü Derneği ile ortak düzenleniyor.

Yarışmanın son başvuru tarihi 20 Ekim 2024.

Dereceye girenlerin ödülleri ise, 2 Kasım'da Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan sergi, koyteyl, dinletiler ve diğer sanat dallarındaki ödüllerle birlikte Yaşayan Değerlerimiz Programında verilecek. 61.si düzenlenen bu programa giriş ise, her zamanki gibi bilet yerine okunmuş bir kitapla olacak ve toplanan kitaplar da köylere veya kütüphanelere gönderilecek.