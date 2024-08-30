İnegöl'den Corum'a mobilya getiren Tugay Çelik idaresindeki 16 KRJ 19 plakalı kamyonet, Çorum-Ankara Karayolu Şeker Fabrikası yanında park halindeki Cemal İ.'ye ait 73 AAD 489 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonette sıkışan sürücü ile birlikte yanında bulunan Ercan Yılmaz ve Turgut Ceğil, olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Çorum Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekibinin çalışması ile sıkıştıkları yerden çıkarılan cenazeler olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.