Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Karacaköy Köyü’nde bir inşaatta çalışan Şeref K.(49) ile Muzaffer İ.(43), üzerine çıktıkları iskelenin çökmesi üzerine 4 metre yükseklikten yere düştüler.

Mesai arkadaşlarının düştüğünü gören diğer çalışanlar 112 Acil çağrı Merkezi’ni Arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan işçiler Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil müdahaleye alının işçilerin tedavisinin yoğun bakımda devam etiği öğrenildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK