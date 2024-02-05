Çorum- Osmancık Karayolu üzerindeki 40 keskin virajın bulunduğu ve dünyanın en zorlu geçitlerinden biri olarak anılan Kırkdilim Geçidi’nde yıllardır sürdürülen çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği ve yakın bir zamanda bu zorlu yolun tarihe karışacağı bilgisine de yer veren BMW Türkiye, 5 ilçesinin Çorum merkeze ulaşımını sağlayan yolda yeni motosikleti S 1000 RR’yi zorlu bir teste tabi tuttu.

Kırkdilim Geçidi’nde çekilen reklam filminde ülkenin en virajlı yollarından biri olarak anılan Kırkdilim yolunda BMW'nin yeni S 1000 RR modelinin rahatlıkla ilerlediği ve saatte 140’ın üzerinde hız yaptığı da gösteriliyor.

Çekimler trafiğe kapalı alanda profesyonel sürücü ile gerçekleştirildiği belirtildi. Böylece Kırkdilim Geçidi de yeni BMW S 1000 RR’ın sürüş verileri ile ölümsüzleştirildi.