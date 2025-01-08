ZAMLAR GERİ ALINDI

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 40 işçinin grev yaptığı Kırkdilim Tünellerinde kamyon, hafriyat ve inşaat şoförlerinin maaşlarının 2024 yılında 29 bin TL’den 36 bin ile 38 bin arasında değişen rakamlara yükseltildiği öğrenildi.

DURUMA TEPKİLİLER

Maaşlarını 2 ay zamlı alan şoförlerin, daha sonra maaşlarına yapılan zamlar kesildi. Yapılan zammın geri çekilmesine tepki gösteren şoförler, 2025 yılında da zam oranlarının ne olacağının belli olmadığını belirterek duruma tepki göstermek amacıyla greve gitti.

Geriye dönük haklarının verilmesini mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen şoförler, seslerini duyurmak üzere grev başlattı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 40 işçinin grev yaptığı Kırkdilim Tünellerinde kamyon, hafriyat ve inşaat şoförlerinin maaşlarının 2024 yılında 29 bin TL’den 36 bin ile 38 bin arasında değişen rakamlara yükseltildiği öğrenildi.