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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, yarın akşam 6.hafta maçında Sakaryaspor’u konuk edecek. Deplasmanda üçte üç yapan Çorum temsilcisi, Sakaryaspor karşısında ilk iç saha galibiyetini almayı hedefliyor.

Bu sezon sahasında oynadığı iki maçı da kaybeden Ahlatcı Çorum FK, Giresunspor’a 2-0, Gençlerbirliği’ne ise 1-0’lık skorla boyun eğdi. Deplasmanda ise Tuzlaspor’u 3-0, Göztepe’yi 2-1, Ümraniyespor’u da 3-0 mağlup eden Çorum FK, iç sahadaki kötü gidişe Sakaryaspor karşısında son vermek istiyor. Hafta boyunca hazırlıklarını galibiyet parolasıyla yapan kırmızı-siyahlı takımda moraller gayet yüksek.

Sakaryaspor cephesinde de hedef galibiyet. İlk hafta, deplasmanda Göztepe’yi 1-0 yendikten sonra galibiyet yüzü göremeyen Sakaryaspor, yeni teknik direktörü Tuncay Şanlı nezaretinde ilk galibiyetini Çorum’da almanın ve kötü gidiye son vermenin hesaplarını yapıyor.

9 puanlı 5.sıradaki Ahlatcı Çorum FK ile 5 puanlı 12.sıradaki Sakaryaspor arasında, bu akşam Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı İzmir bölgesi A klasman hakemlerinden Fatih Tokail yönetecek. Saat 19.00’da başlayacak maçta Fatih Tokail’in yardımcılıklarını ise Ankara bölgesinden Buğra Can Semircioğlu ile İzmir bölgesinden Egemen Savran yapacak. Konya bölgesinden Raşit Yorgancılar da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Ahlatcı Çorum FK’da sarı kart cezalısı olan Ferhat Yazgan, Sakaryaspor’da ise geçen sezondan kırmızı kart cezası devam eden stoper Isaac Donkor’un yanı sıra, sakatlığı süren Bilal Başacıkoğlu kadroda yer alamayacak.