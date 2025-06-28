Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Hitit Üniversitesi işbirliğinde çok önemli bir toplantı düzenlenecek.

Türkiye’nin gündemine son yıllarda yoğun şekilde giren ve bugüne kadar yüzlerce insanın ölümüne yol açan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı ve kenelerle ilgili düzenlenen toplantı bugün (28 Haziran 2025 Cumartesi günü) yapılacak.

Hitit Üniversitesi’nin Bilim Kafe Etkinlikleri kapsamında “Doğru Bilgi, Doğru Korunma: Kırım Kongo'ya Dur De!” ismi ile düzenlenen toplantı Velipaşa Hanı’nda gerçekleştirilecek.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam ile HİTÜ Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş’ın Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı ile ilgili gerçekleri ortaya koyacağı toplantı saat 19.30’da başlayacak.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve HİTÜ işbirliğinde yapılacak programa tüm Çorumlular davet edildi.

Muhabir: Haber Merkezi