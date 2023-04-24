Çorum Merkez Kınıkdeliler Köyü’nde yağmur duası düzenlenerek şükür kurbanı kesildi.

Muhtar Şahin Demiral’ın organizesi ile düzenlenen etkinliğe yoğun katılım oldu.

CHP çatısı altında 14 Mayıs seçimlerine hazırlanan Millet İttifakı Milletvekili Adayları Mehmet Tahtasız, Bekir Özsaçmacı ve parti yöneticileri de Kınıkdeliler Köyü’nde yağmur duası ve kurban yemeğine katıldı. Bazı siyasi parti yöneticileri ve sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin de hazır bulunduğu organizasyonda karşılıklı sohbet edilerek, durum değerlendirmesi yapıldı.

Köyde huzurlu, bereketli, sağlıklı, afetlerden ve kötü durumlardan uzak, aydınlık dolu günler geçirilmesi dileğiyle kurban kesilirken, ayrıca yağmur duası yapıldı.

Milletvekili Adayları Mehmet Tahtasız ve Bekir Özsaçmacı, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, yağmur duasının kabulünü diledi.

(Haber Merkezi)