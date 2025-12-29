Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de yaşanan bir an, izleyicileri şaşkına çevirdi. Programın son bölümünde bir yarışmacının henüz ilk soruda elenmesi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yanlış cevap verilen soru kadar yarışmacının eğitim bilgisi de dikkat çekti.

İLK SORUDA GELEN ELENME ŞAŞIRTTI

Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada yarışmacı, daha ilk soruda programa veda etti. Yarışmacının karşısına çıkan soru, bilgi düzeyi açısından zorlayıcı bulunmayan sorular arasında yer almasına rağmen verilen yanlış yanıt stüdyoda kısa süreli bir şaşkınlığa neden oldu.

İzleyiciler, yarışmacının herhangi bir tereddüt yaşamadan cevabını vermesinin ardından gelen elenme anını dikkatle izledi. Doğru şıkkın açıklanmasıyla birlikte yarışmacının yaşadığı şaşkınlık ekrana yansıdı.

MEZUN OLDUĞU BÖLÜM DİKKAT ÇEKTİ

Yarışmacının mezun olduğu bölümün Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları olması, yaşanan elenmenin ardından en çok konuşulan detaylardan biri oldu. Dil ve edebiyat alanında eğitim almış bir yarışmacının bu soruda elenmesi, sosyal medyada şaşkınlıkla karşılandı.