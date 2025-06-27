Kemal Kılıçdaroğlu ve Bülent Kuşoğlu’nun (sağ başta) ziyaretinde Ahmet Ahlatcı (ortada) ile birlikte eşi Sibel Ahlatcı ve kızı Yağmur Ahlatcı Yiğittaşcı da hazır bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'ya oğlunun düğünü nedeni ile “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Beraberinde CHP önceki dönem Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı eski Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ile birlikte Çorum’a gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Emin Ahlatcı ile Elif Engin Ahlatcı’nın düğününe katılamamasından dolayı üzüntülerini iletti.

Ahlatcı Metal Rafinerine’de yapılan görüşmede Ahmet Ahlatcı ve ailesini kutlayan Kemal Kılıçdaroğlu, genç çifte ise ömür boyu mutluluk dileklerini de iletti.

İş insanı Ahmet Ahlatcı da Kılıçdaroğlu ve Kuşoğlu’na nazik ziyaretleri için teşekkür etti.