Mezuniyet töreninde konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan mezun olan öğrencilere seslenerek, “Bu gün bende sizler kadar heyecanlı, sevinçli ve gururluyum. Beni bu özel gününüze ortak ettiğiniz için teşekkür ederim” dedi.

“Bizim inancımıza göre eğitim beşikten mezara kadar” diyen Vali Çalgan, “Örgün eğitimin bir ömrü var iyi ki de öyle. Anaokulundan, ilköğretimden başlayıp bir dünya sınavdan geçtiniz. Önce LGS vardı arkasından YKS çıktı çok şükür mezun oldunuz. Üniversite üniversal bilgilerin verildiği yerdir. Sadece mesleki bilgilerden ibaret değildir. Dolayısıyla siz burada kıymetli akademisyenlerimiz tarafından sadece bir mesleğe hazırlanmadınız, sizi hayata da hazırladılar.

Bu gün her biriniz bir meslek adayı olarak buradasınız. Ümit ediyorum hayalini kurduğunuz mesleği büyük bir başarı ile yerine getireceksiniz” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İsrail’in dünyanın gözü önünde şehit ettiği müslümanları anarak başladığı konuşmasında “Dünyanın gözü önünde tarihte asla silinmeyecek olan bir insanlık suçu yaşanmaktadır. Bölgede barış, istikrar ve huzurun yeniden temin edilebilmesi için her platformda Filistinli din kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Hitit Üniversitesi her alanda öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizle birlikte nice başarılara adım atmakta.

Merkez ve ilçe kampüslerimizin altyapılarında çok önemli gelişmeler sağladık. Toplam kapalı alanımız 2019 yılında 127 bin m2 iken bugün itibariyle 162 bin 640’a çıkardık. Bisiklet yolumuzu 2 binden 8 bin 700’e çıkardık. Spor alanlarımızı 18 binden 24 bin m2’ye çıkardık. En önemlisi eğitim alanlarımızı 18 binden 23 bin 400 m2’ye çıkardık. Kuzey kampüsümüz arkadaşlarımız üniversiteye adım attığında fiziki gerçekleşmesi yüzde 30 iken yüzde 100’e tamamladık. İlahiyat Fakültesini yeni binasına kavuşturduk. Mezunumuzun bahsettiği Morfoloji binası ile ilgili olarak pandemi ve depremden dolayı 2 kere ihaleye çıkmış olmamıza rağmen devletimizin ve milletimizin öncelikleri bağlamında daha sonra adımımızı atmak gerekçesiyle 2026 yılında temelini atacağız.

Törende konuşma yapan Üniversite birincisi Tıp Fakültesi öğrencisi Kerim Topçu “6 yıl önce çıktığımız bu uzun ve zorlu yolculuk bizi sadece bilgiyle değil, sabırla ve insan sevgisiyle de yoğurdu. Doktorluk gibi hem kutsal hem de büyük sorumluluklar taşıyan bir mesleğe adım atmanın eşiğindeyiz. Bu süreçte bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen ailelerimize, hocalarımıza ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Beyaz önlüğümüzü ilk gün giydiğimizden mezuniyet sürecimize kadar heyecanımız sürdü. Her biri deneyim olan stajlarımız bizi hem insani olarak mesleki olarak geliştirdi. Bu yolda çok emek verdik, yorulduk ve kolay olmadı.

Kim olduğumuzu neleri aştığımızı, nerelerden geçtiğimizi çok iyi biliyoruz. Hekimin taşıması gereken duruşu, sabrı ve vicdanı da hocalarımızdan öğrendik. Elimizi taşımızın altına koymaktan, uykusuz kalmaktan hiç çekinmedik” dedi.

Konuşmaların ardından üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere diplomaları protokol üyeleri tarafından verildi. Tören sonunda keplerini fırlatarak mezuniyetin tadını doyasıya yaşayan öğrenciler, ailelerine sarılarak mutluluklarını paylaştılar.

Törene Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler ve öğrenci velileri ile yakınları katıldı.