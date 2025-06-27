Sıcak havalarda toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar gazetemiz ihbar hattını mesaj yağmuruna tuttu. Sıcak havalarda toplu taşıma araçlarının büyük bir sorun haline geldiğinden dert yakınan vatandaşlar, klimasız ve eski otobüslerin Çorum'a yakışmadığını ifade etti. İhbar hattına gelen mesajlarda, özellikle Milönü, Ata Caddesi, Buhara ve Mimar Sinan hattının genelde eski araçlarla vatandaşa hizmet ettiği belirtilirken, araçların klimasız olması ise vatandaşı adeta isyan ettirdi.

Muhabir: Haber Merkezi