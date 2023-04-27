Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinde ilk kez oy kullanacak gençlere birer mektup yazdı.

Kılıçdaroğlu’nun yazdığı mektuplar, Çorum’da CHP İl ve Merkez İlçe Gençlik Kolları tarafından adresler ziyaret edilmek suretiyle gençlere teslim ediliyor.

CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke ve gençlik kolları üyeleri, Kılıçdaroğlu’nun mektuplarını gençlere ulaştırmak amacıyla yoğun bir çalışma temposu içerisine girdi.

CHP İl Başkanı Ümit Er, fedakarca çalışarak Kılıçdaroğlu’nun mektuplarını gençlere ulaştıran Gençlik Kollarına teşekkür ederek, tüm gençleri daha aydınlık, daha çağdaş, daha gelişmiş, adaletin, barışın ve huzurun olduğu bir Türkiye koşullarına ulaşmak amacıyla 14 Mayıs seçimlerinde sorumlu davranmaya, sandığa, oylara ve demokrasiye sahip çıkmaya davet etti.

Ümit Er, gençleri Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı adaylarına destek vermeye çağırdı. (Haber Merkezi)