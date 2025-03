Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG) Başkanı İlhan Kılıç, 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’de yaşanan, onbinlerce insanımızın hayatını kaybetmesine, çok sayıda vatandaşın yaralanmasına ve sakat kalmasına neden olan, çok büyük ve derin acılara neden olan depremden gereken derslerin çıkarılmadığını söyledi.

Çorum’da inşaat projelerinde yaşanan şaibe ve krizle ilgili açıklamada bulunan İlhan Kılıç, “6 Şubat depremini ne çabuk unuttuk, hiç mi ders almadık?” diye sordu.

Bu acıları bir daha yaşamak istemediklerinin altını çizen ÇOSTOG Başkanı Kılıç, “Onlarca insanı elimizle enkazın içerisinden çıkarmış birisi olarak, oradaki acıları bizzat yaşamış birisi olarak Çorum halkının bu acıyı asla yaşamasını istemeyiz. Bu nedenle bu işte sorumluğu olan her kimler varsa biran önce istifa etmeli ve bir an önce soruşturmalar açılmalı. Çorum kamuoyu şeffaf olarak bilgilendirmelidir. Asla bu işin üstü kapatılmalıdır” dedi.

Çorum’da bazı mühendislerin inşaat projelerinde usulsüzlük yaparak vatandaşın can ve mal güvenliğini tehlikeye attığını, Çorumluların adeta diken üstünde otururcasına tedirgin olduğunu dile getiren Kılıç, olayın bir an önce aydınlatılması, vatandaşın bilgilendirilmesi ve gereken tedbirlerin acilen alınması gerektiğini kaydetti.

Çorum’un deprem kuşağında yer alan bir il olduğunu sözlerine ekleyen Kılıç, “Artık bu acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. Hiç kimsenin kişisel menfaati, siyasi geleceği, çıkarı vatandaşın canından daha kıymetli olamaz. Bu konu siyaset üstüdür ve herkes şaibeli durumun aydınlatılması için elinden geleni yapmalıdır. Yetkilileri acil ve şeffaf bir şekilde görevlerini yapmaya davet ediyoruz” ifadesini kullandı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR