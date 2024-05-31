Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG) Başkanı İlhan Kılıç, bir cihaz yüzünden hastaların mağdur edilmesine tepki gösterdi.

“İNSAN HAYATI BU

KADAR MI DEĞERSİZ?”

Hastanede burun eti büyümesi ameliyatı için gerekli olan cihazın uzun süredir arızalı olduğunu, cihazın uzun zaman geçmesine rağmen tamir edilmediğini, Sağlık Bakanlığı’ndan yeni cihaz talep edildiği halde pahalı olduğu gerekçesiyle gönderilmediğini bildiren İlhan Kılıç, “insan hayatı bu kadar mı değersiz?” diye sordu.

Söz konusu cihazın arızalanması üzerine Alaca ilçesindeki cihazın getirildiğini, ancak onun da arızalı olduğunu öğrendiklerini açıklayan İlhan Kılıç, uzun süredir burun eti ameliyatlarının yapılamadığını kaydetti.

Hastaların özel hastanelere yönlendirildiğini ifade eden Kılıç, uzun süredir doktor eksikliği, personel yetersizliği, muayene sırası, aşırı yoğunluk, tıbbi araç-gereçlerin eksikliği gibi problemlerle gündeme gelen hastanede sorunların büyüdüğünü, hastanenin artık hastane olmaktan çıktığını sözlerine ekleyerek, acil tedbir alınması gerektiğini söyledi.

Editör: Haber Merkezi