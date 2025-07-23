Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan yönetim sorunu hakkında bir açıklama yapan ÇOSTOG Başkanı İlhan Kılıç, insan sağlığının önemine dikkati çekerek, sağlığa siyaset bulaştırılmamasını istedi.

Hastanede sık sık başhekim değişikliği yaşandığı gibi yönetim kadrolarına uzun süredir de atama yapılamadığını bildiren İyhan Kılıç, "Başhekim atanmasında kimler etkili? Bunlar siyasilerden daha mı güçlü? 4 milletvekilinin bir başhekim atanmasına gücü yetmiyor mu? Aylardır başhekim ataması yapılamıyor ve hastanede bir başıboşluk söz konusu. Bu durum sağlık sorunlarını daha da büyüttüğü gibi, içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. Buna kim dur diyecek? Kimler Çorum’un kaderiyle oynuyor? Çorum’da siyaset ne iş yapar? Ankara’da bizleri temsil eden vekiller bu durumla ilgili ne yapıyorlar?” şeklinde sorular yöneltti.

Sağlığın en yüce değer olduğunu, her türlü siyasi ya da kişisel çıkarların üzerinde olduğunu vurgulayan Kılıç, hastanede yaşanan sorunların acilen çözülmesini, liyatlı, tarafsız, dürüst bir yönetimin işbaşına getirilmesini istedi.

İlhan Kılıç, “Çorum’un sağlığını daha fazla zehirlemeden başhekim ve yönetim sorununu çözmek gerekiyor. Hastanede yaşanan mağduriyetin derhal çözüme kavuşturulması elzem bir konu haline gelmiştir” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi