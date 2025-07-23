Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Muharrem Gül, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük mücadelesini hatırlatarak “Bu vatan toprağı kaderine terk edilemez” dedi.

Programda konuşma yapan Muharrem Gül, bundan 51 yıl önce Kıbrıs adasının büyük bir drama sahne olduğunu belirterek, 15 Temmuz 1974’de bir Yunan-Rum darbesi gerçekleştiğini, bu darbenin amacının ise adada ki Türk varlığının tamamen ortadan kaldırılarak Kıbrıs’ın tümüyle Yunanistan’a bağlanmak olduğunu söyledi.

“Kıbrıs Türk’ünü koruma, can ve mal güvenliğini sağlamak anavatanın namus borcudur” diyen Gül, Türk ordusunun başarılı bir harekât icra ederek Kıbrıs Türk’ünü olası bir katliamdan kurtardığını ve adanın Yunanistan’a bağlanmasını önlediğini ifade etti.

Adanın 51 yıldır barış ve huzur içinde olduğunu kaydeden Gül: “Bugün Kıbrıs Türk'ü, kendi vatanı ve bayrağı altında hür ve bağımsız yaşamaktadır. Mehmetçik Kıbrıs uğrunda kan dökmüştür. Bu toprak artık Kıbrıs Türk'ünün öz vatanıdır. Vatan toprağı geri verilemez, kaderine terk edilemez. Kıbrıs'ta Türk varlığını yaşatmak, gelecek nesillere ve bu topraklar uğruna şehit düşenlere karşı bir namus borcudur. KKTC'nin, Kıbrıs Türk'ünün azim ve iradesiyle, dünya devletleri arasında hak ettiği yere ulaşacağına inanıyoruz. 51 yıl sonra yine coşkuluyuz. Kıbrıs gazileri olarak, yüce devletimize savaş meydanlarında hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

Dernek Başkanı Gül ve beraberindeki gaziler, şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR