Yenice köyündeki evinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kocatürk için köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Köyde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kocatürk'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri personel tarafından köy mezarlığına taşındı.

Kocatürk'ün cenazesi, burada toprağa verildi.

Cenaze törenine gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İskilip Kaymakamlığına vekalet eden Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Demirci, daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi