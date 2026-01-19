İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İskilip Organize Sanayi Bölgesi altyapı programının onaylandığı müjdesini verdi.

Programın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım programına alındığını ifade eden Başkan Çizikci, “OSB altyapı programımızın onaylanmasına katkı sunan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a, Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Zekeriya Coştu’ya, Çorum Valisi Ali Çalgan’a, önceki dönem Çorum Valisi Zülküf Dağlı’ya, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar’a, Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Yusuf Ahlatcı’ya, İskilip Kaymakamı Ramazan Polat’a, ayrıca İskilip AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirci ile bugüne kadar katkı sunan tüm hemşehrilerime çok teşekkür ederim. Sürecin hayırla devam etmesini ve memleketimize en güzel şekilde hizmet etmesini temenni ediyorum” dedi.

Buna göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2026–2029 dönemini kapsayan yatırım programında yer alan Çorum İskilip Organize Sanayi Bölgesi için imalat, KOBİ ve girişimcilik sektörü yatırım çizelgesine göre toplam proje tutarı da 595 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.

Bu kapsamda hayata geçirilecek olan İskilip OSB altyapı yatırımı, sanayi parsellerinin üretime hazır hale getirilmesi, yatırımcıların bölgeye yönlendirilmesi ve ilçede kalıcı istihdam oluşturulmasını hedefliyor. Proje ilçenin sanayi altyapısının güçlendirilmesi ve bölgesel kalkınmanın hızlandırılması açısından stratejik bir eşik olarak da değerlendiriliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte İskilip OSB’nin, Çorum ve çevre iller için yeni bir üretim ve istihdam merkezi haline gelmesi bekleniyor.

Başkan Çizikci, yatırım sürecinin planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesiyle birlikte İskilip’in üretim gücünün artacağını ve OSB’nin ilçenin ekonomik yapısına uzun vadeli katkı sağlayacağını vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi