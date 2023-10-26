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Nuriye Kaylar’ın eşi, Hafize ve Ali Kaylar’ın babası, emekli Tapu Sicil Müdürü ve Kıbrıs Gazisi Mehmet Kaylar önceki gün hayatını kaybetti.



Kaylar ile birlikte Yeniceli köyünden gelme, Ethem Anaklı’nın oğlu, Hüseyin Kazan’ın damadı, Tuncer ve Hüseyin Anaklı’nın kardeşi, Volkan ve Duygu Anaklı’nın babası, Keziban Anaklı’nın eşi Köy hizmetlerinden emekli Abdullah Anaklı’nın da cenaze namazları Akşemseddin Camii’nde kılındı.



Kaylar ve Anaklı’nın İkindi Namazı sonrası kılınan cenaze namazına askeri yetkililer ile birlikte Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı. Cenazeler daha sonra Ulumezar’da sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER merhumlara Allah’tan rahmet, aileleri ve sevenlerine başsağlığı diler.