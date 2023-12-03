Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum’un Mecitözü İlçesi Körücek Köyü’nün eski muhtarı merhum Muharrem Leylek’in eşi, Danimarka’da bulunan Satı Leylek Uçar, Ali Leylek, Naile Özer, Fadime Kaba, Ayşe Yılmaz ve Aylin Leylek in anneleri, Abdullah Olcan, Güllü Kaba, Yeter Erdoğan ve Hayriye Öztürk’ün kardeşleri Keziban Leylek, 29 Kasım Çarşamba günü Körücek Köyü’nde toprağa verilmişti.



Keziban Leylek’in ailesi köy konağında can yemeği, ardından da “dardan indirme cemi” düzenledi.

Can yemeğine; CHP Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, CHP Mecitözü Belediye Başkan Adayı Kemal Tepe, Mecitözü Dernekleri Federasyonu Başkanı Ömer Aydoğdu, bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.