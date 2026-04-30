Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Müdürü Engin Balcı'nın kayınvalidesi Keziban Bilici vefat etti.

Hayati Bilici'nin eşi, İbrahim Halil Bilici ve Hatice Balcı'nın anneleri Keziban Bilici'nin vefatı ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu.

Merhumenin cenazesi bugün (30 Nisan 20026 Perşembe günü) Akşemseddin Cami’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

