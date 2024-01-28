Çorum Futbol Kulübü’nün isim sponsoru Ahlatcı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Cumartesi günü Göztepe maçını, locasında yakınları ve dostları ile birlikte izledi.

Maçın başında, Ahlatcı Çorum FK’nın, puan cetvelinde ikinci sırada bulunan güçlü rakibini, İzmir’de olduğu gibi bir kez daha yenip durumunu daha da güçlendirmesi umuduyla, keyifler yerindeydi.

Ama, sonuçta umulan olmadı ve taraflar 1-1 beraberlikle sahadan ayrıldılar. Kuşkusuz, takımın oturmuş hali ve iyi oyunu, galibiyeti kaçıran taraf oluşu teselli kaynağıydı ve güçlü bir rakipten alınan bir puan da fena sayılmazdı.