KESK Çorum Şubeler Platformu, kamu çalışanlarının yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çekmek amacıyla 1günlük iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini duyurdu.

Yapılan açıklamada, artan hayat pahalılığı, derinleşen gelir adaletsizliği ve uzun yıllardır çözüme kavuşturulmayan özlük hakları sorunlarının kamu çalışanlarını ciddi şekilde mağdur ettiği vurgulandı. Açıklamada, aynı işi yapan kamu çalışanlarının farklı ücretlendirmelere tabi tutulmasının çalışma barışını bozduğu ve kamu hizmetinin niteliğini olumsuz etkilediği ifade edilerek, “Eşit işe eşit ücret ilkesinin hayata geçirilmesi adaletin ve hakkaniyetin gereğidir” denildi.

Mevcut maaşların enflasyon karşısında eridiğine dikkat çekilen açıklamada, kamu çalışanları ve emeklilerin geçim sıkıntısı yaşadığı belirtilerek, insanca yaşam koşullarını sağlayacak düzeyde adil ve kalıcı bir ücret artışının ertelenemez olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, emeklilik haklarını doğrudan etkileyen 3600 ek göstergenin kapsamının genişletilerek tüm kamu çalışanlarını kapsaması talep edildi. Bu düzenlemenin yalnızca ekonomik bir iyileştirme değil, aynı zamanda kamu çalışanlarına verilen değerin bir göstergesi olacağı ifade edildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ

KESK Çorum Şubeler Platformu, taleplerin karşılık bulmaması nedeniyle 14 Ocak’ta iş bırakma kararı aldıklarını belirterek, önceliklerinin her zaman diyalog ve uzlaşı olduğunu, ancak yetkililerin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.Platform, emeğine sahip çıkmak isteyen tüm kamu çalışanlarını 14 Ocak Çarşamba günü saat 10.00’da Eğitim Sen önünde toplanmaya, saat 11.00’da yapılacak kitlesel basın açıklamasına destek vermeye çağırdı.