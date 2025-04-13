Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Çorum Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve Eğitim-Sen Şube Başkanı Kenan Sırma, tutuklu üniversite öğrencilerinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

“Bir ülkenin geleceği korkuyla değil, gençliğine duyulan güvenle yazılır” diyen Sırma, gençlere yönelik baskının sadece bugünü değil, yarını da tehdit ettiğini söyledi.

Kadeş Barış Meydanı’nda yapılması planlanan ancak hava muhalefeti nedeniyle Eğitim-Sen binasında düzenlenen basın açıklamasına Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri de destek verdi.

Halen 100’den fazla üniversite öğrencisinin 19 Mart’tan sonra Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen gösterilere, eylemlere, mitinglere katıldıkları için cezaevlerinde tutulduğunu kaydeden Sırma, öğrencilerin anayasal haklarını kullandıklarını vurgulayarak, “Bu gençler ne hırsızlık yaptı, ne cinayet işledi, ne de mafya kurdu. Sadece barışçıl şekilde taleplerini dile getirdiler. Buna rağmen orantısız polis müdahalesine maruz kaldılar ve şimdi demir parmaklıklar ardındalar” dedi.

Adalet Bakanlığı ve iktidar çevrelerinden gelen “yargı bağımsızdır” açıklamalarını eleştiren Sırma, “Eğer yargı gerçekten bağımsızsa, bu gençler neden hâlâ tutuklu?” diye sordu.

Üniversite öğrencilerinin ekonomik zorluklar, barınma krizleri, eğitim hakları ve liyakatsiz atamalara karşı seslerini yükselttiklerini belirten Sırma, “Gençler, diplomalı işsiz olmak istemiyor. Yurt, yemek, eğitim hakkı gibi en temel taleplerini dile getiriyorlar. Bu talepler cezalandırılmamalı, duyulmalıdır” dedi.

KESK ve bağlı sendikaların her zaman gençlerin yanında olduğunu vurgulayan Sırma, “Bedeli ne olursa olsun, biz gençlerimizin, öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Editör: Haber Merkezi