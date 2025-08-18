Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Çorum Şubeler Platformu üyeleri, hükümetin kamu emekçilerine sunduğu teklifi “dalga geçer” olarak nitelendirerek iş bırakma kararı aldı.

Platform, yetkinin gerçek sahiplerini göreve çağırırken, tüm emekçileri dayanışmaya davet etti. KESK Çorum Şubeler Platformu tarafından yapılan açıklamada hükümetin kamu emekçilerine sunduğu teklifin kabul edilemez olduğu belirtilerek tüm emekçiler bugün (18 Ağustos 2025 Pazartesi günü) saat 13.00’de Kadeş Barış Meydanı’ndaki eyleme davet edildi.

Yapılan açıklamada; “İktidarın hepimizle dalga geçen teklifine karşı yetkinin asıl sahiplerini göreve çağırıyoruz. Emeğin haklarının gasp edilmesine, sefalet zammına, yoksullaşmaya, açlık sınırının altında yaşamaya, masanın oyununa, krizin faturasının emekçiye kesilmesine karşı iş bırakıyoruz” denildi.

Muhabir: Haber Merkezi