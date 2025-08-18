Çorum Belediyesi tarafından 2020 yılında kurulan Kariyer ve İş Merkezi (ÇOKİŞ), iş arayan vatandaşlarla işverenleri buluşturarak şehrin ekonomisine ve istihdama önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Bugüne kadar 825 firma ile iş birliği yapan ÇOKİŞ, yaklaşık 3 bin vatandaşın iş sahibi olmasına aracı oldu.

KADIN İSTİHDAMINDA

DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

ÇOKİŞ’in çalışmaları arasında özellikle kadın istihdamı öne çıkıyor. Bugüne kadar 1.052 kadın, farklı sektörlerde iş hayatına kazandırıldı. Kadınların üretim, sanayi ve hizmet sektörlerinde daha aktif rol alması amacıyla, firmalarla iş birliği içinde meslek edindirme kursları ve özel istihdam projeleri hayata geçirildi.

SANAYİYE KADIN ELİ: CNC

VE KAYNAKÇI PROJELERİ

ÇOKİŞ’in kadınlara yönelik istihdam projeleri sanayi sektöründe yeni bir dönem başlattı. Çorum Belediyesi ve OKA işbirliği ile Kadın CNC-Torna ve Freze alanında ve kaynak işçiliği alanında 27 kadın mesleki eğitim alarak fabrikalarda iş başı yaptı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, istihdama yönelik çalışmaların Çorum için stratejik önem taşıdığını vurguladı. Başkan Aşgın, “Göreve ilk geldiğimizde hayata geçirdiğimiz önemli projelerden biri de ÇOKİŞ oldu. Doğru bir karar verdiğimizi bugün çok daha iyi görüyoruz. Biz belediyeciliği sadece altyapı, üstyapı, temizlik işleri yapan bir anlayış olarak görmüyoruz. Hayatın her alanında, her insana dokunan hizmetlerle şehrimizin kalkınmasına, gelişmesine katkıda bulunmayı görev biliyoruz. ÇOKİŞ de ekonomi ve istihdama katkıda bulunma anlamında başarılı çalışmalarıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.” dedi.

Belediye Başkanı Aşgın, ÇOKİŞ aracılığıyla hem işsizliğin azaltılması hem de nitelikli iş gücünün yetişmesine katkı sağlandığını belirterek, projelerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi