Çorumlu güreşçiler Bekir Keser ve Efe Anıl Al, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenecek U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, serbest stilde Türkiye’yi temsil edecek.

Türkiye Güreş Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Bekir Keser 57 kiloda, kariyerine Ankara TEDAŞ Spor Kulübü’nde sürdüren Efe Anıl Al ise 125 kiloda milli mayoyu giyecek.

8 Mart’ta başlayacak şampiyona 14 Mart’ta sona erecek olup, teknik direktörlüğünü Ishak Irbaikhanov nezaretindeki Serbest Güreş Milli Takımı Tiran’a gitti.