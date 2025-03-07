Çorum’un klasman futbol hakemlerinden Ahmet Ecevit bu hafta 3.Lig 1.Grup’ta Düzcespor’la Kuşadasıspor arasında oynanacak ve hem play-off hattını, hem de düşme potasını direkt ilgilendiren 23.hafta maçında düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 9 Mart Pazar günü, Düzce Şehir Stadı’nda oynanacak maçta Ahmet Ecevit’in yardımcılıklarını Ankara bölgesinden Hüseyin Can ve Kayseri bölgesinden Halit Karacabay yapacak. Saat 14.00’te başlayacak zorlu maçın dördüncü hakemliğini ise Çankırı bölgesinden Kerim Çataklı yapacak.

Ahmet Ecevit, Düzcespor’un 4 maçını yönetirken, Kuşadası’nın ilk kez maçında düdük çalacak.