Çorum FK’da 2026-2027 sezonu öncesinde yeni yönetim yapılanması kapsamında Kulüp Basın Sözcülüğü görevine getirilen Gökhan Kerman, basın mensuplarına yönelik bir açıklama yayımladı.

Kerman, kulüp ile medya kuruluşları arasında güçlü bir iletişim ağı oluşturacaklarını belirterek, yeni sezonda iş birliği içerisinde çalışacaklarını ifade etti.

Kulüp yönetiminin kendisine tevdi ettiği görevi büyük bir sorumlulukla üstlendiğini belirten Gökhan Kerman, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“2026-2027 sezonu itibarıyla Çorum FK Yönetim Kurulu tarafından tarafıma Kulüp Basın Sözcülüğü görevi tevdi edilmiştir. Bundan sonraki süreçte kulübümüz adına yapılacak resmi açıklamalar, bilgilendirmeler ve medya iletişim faaliyetlerinde sizlerle yakın iş birliği içerisinde olmaktan memnuniyet duyacağım.”