Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Başkanlık görevine Savaş Balçık getirilirken, yeni yönetim kadrosu da kamuoyuyla paylaşıldı.

Yeni dönemde Feyyaz Gökel, Kemalhan Balçık ve Turhan Mildon Asbaşkan olarak görev yapacak.

Genel Sekreterlik görevini ise Tuğrul Topuz üstlendi.

Kulübün açıkladığı yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Savaş Balçık – Başkan

Feyyaz Gökel – Asbaşkan

Kemalhan Balçık – Asbaşkan

Turhan Mildon – Asbaşkan

Tuğrul Topuz – Genel Sekreter

Yılmaz Özkul – İdari İşler ve Kulüp Operasyonu

Sinan Özdilli – Altyapı ve Akademi Gelişimi

Satılmış Yiğitoğlu – Seyahat Planlaması ve Lojistik Yönetimi

Gökhan Kerman – Kulüp Basın Sözcüsü

Hikmet Burhan Kaya – Dış İlişkiler, Medya ve Tesis Yönetimi

Haydar Eren Uyanıker – Sponsorluk, Kurumsal İş Birlikleri ve Mali İşler

Mehmet Akif Boyraz – Marka Yönetimi, Lisanslı Ürünler ve Ticari Operasyonlar

Halis Öksüz – Taraftar İlişkileri ve Stadyum Operasyonları

Selçuk Esenyel – Hukuk İşleri ve Yasal Süreç Yönetimi

Tuncay Altunoğlu – İstanbul Temsilciliği ve Kurumsal İlişkiler

Elif Akkaya Kuter – Kurumsal İletişim ve Ulusal Medya Operasyonu