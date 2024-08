Geçmiş olsun ziyaretinin ardından bölgeyle ilgili açıklama yapan ve belediye başkanlarına verdikleri sözü hatırlatan Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Yıllardır yaptığımız uyarılara kulak asılmaması ve belediye başkanlarının verdikleri sözü yerine getirmemesi nedeniyle bölgedeki iş yerlerinin tamamı riskli durumda. Şehrin ortasında kalan bu bölgede çıkacak büyük bir yangın iş yerlerinin yanı sıra çevredeki konutları da etkileyecektir.

Yapılaşmanın artması ve şehrin genişlemesiyle birlikte kentin ortasında kalan Keresteciler, Marangozlar, Kömür Depoları ve Mermer Atölyeleri için acilen yeni bir yer bulunmalı ve bir an önce taşınması sağlanmalıdır.

Kentin tam göbeğinde kalan Keresteciler Sitesi’nde son 10 yılda en az 10 yangın çıktı. Bu yangınlar iş yeri sahiplerini zarara uğrattığı gibi etraftaki yerleşim yerleri için de tehlike arz ediyor.

Son 30 yılda istisnasız her belediye başkanı bu işyerlerinin taşınması için söz verdi ancak hiçbiri verdiği sözü tutmadı.

Yaydiğin Köyü civarında bir hazine arazisi tahsisi yapılarak bu bölgedeki tüm iş yerlerinin taşınması sağlanmalıdır. Taşınacak alanın alt yapısı belediye tarafından karşılanmalı, üst yapı ise TOKİ veya Ticaret Bakanlığı desteğiyle yapılmalıdır. Çorum’da 30 marangoz atölyesi var. Her iş yeri için asgari 3 bin metrekare yer ihtiyacı var. Bölgedeki diğer iş yerleri de düşünüldüğünde belirlenecek alan geniş tutulmalı, şehrimizin ve iş yeri sahiplerinin ihtiyacına cevap verecek düzeyde olmalıdır.

Yapılacak yeni iş yerleri için Halk Bankası tarafından düşük faizli ve uzun vadeli krediler verilerek bölgedeki esnafın mülk sahibi olması ve geleceğe güvenle bakması sağlanmalıdır. Son 30 yıldır bu bölgeyle ilgili sözler veriliyor. Sayın Halil İbrahim Aşgın’ın da bölgeyle ilgili verdiği söz var. Bu sözün gereği yerine getirilmeli ve bölgedeki esnaflar ihtiyaçlarına cevap verecek daha güvenli bir bölgeye taşınmalıdırlar.”

