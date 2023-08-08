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Trendyol 1.Lig’de mücadele edecek olan Ahlatcı Çorum FK, eski futbolcularından Kerem Pala’yı transfer etti. 2021-2022 Sezonun ara transfer döneminde Karşıyaka’ya kiralanan, geçen sezon başında da bonservisi ile Karşıyaka’ya verilen Kerem Pala, sezonu Ofspor’da tamamladı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon Karşıyaka formasıyla 12 resmi maçta 359 dakika süre alırken, 1 gol attı. Trabzon temsilcisi Ofspor’da ise 8 karşılaşmada 434 dakika sahada kalan Kerem Pala, 3 sarı kart görürken, skora katkı yapamadı.

Kerem Pala, 2.Lig ekibi Zonguldak Kömürspor'a 1 sezonluğuna kiralandı.