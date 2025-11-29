Bu büyük ustanın mirasını yaşatmak ve genç kuşaklara aktarmak amacıyla Çorum’da Kerebi Gazi Yurdu’nda anlamlı bir anma gecesi düzenlendi. Etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Şube Müdürleri, Yurt yetkilileri, yurtta kalan öğrenciler ve çok sayıda müziksever katılarak salona büyük bir coşku kattı.

Gece; Neşet Ertaş'ın hayatı, müzik yolculuğu ve kültürel mirasının anlatıldığı kısa fakat etkileyici bir sunum ile başladı. Büyük ozanın yoksullukla başlayan çocukluk döneminden sahnelere uzanan yaşamı, müziğe kattığı zarafet ve insana dokunan sözleri eşliğinde izleyicilere aktarıldı. Salonda bulunan öğrenciler ve davetliler, anlatım boyunca kimi zaman hüzünlendi kimi zaman gurur duydu; ancak en çok da Ertaş’ın halkın içinden doğan, halkla yaşayan sanatının büyüsü hissedildi.

Sunumun ardından sahneye çıkan yurt müzisyenleri, ustanın en sevilen türkülerini seslendirerek anma gecesine renk kattı. “Gönül Dağı”, “Yalan Dünya” başta olmak üzere birçok unutulmaz eser hep bir ağızdan söylendi.

Türküler eşliğinde halaylarla sona eren gecenin sonunda, öğrenciler arasında yapılan kura çekilişi ile çeşitli hediyeler takdim edildi.