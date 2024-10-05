Belediye Meclisi Ekim Ayı toplantısı Çorum Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilirken, Gülabibey Mahallesi’nde uygulanacak olan kentsel dönüşüme Belediye Meclis oybirliği ile onay verdi. Geçtiğimiz aylarda Kentsel dönüşümün ilk adımlarını atan ve mahalle sakinleri ile görüşmeler yapan Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı oylama öncesinde bilgilendirme yaptı. Kentsel dönüşümün önemine değinen Özüyağlı ilk olarak Hasanpaşa Sokaklarda başlanacağını ve daha sonra tüm Çorum’da uygulanabileceğini belirtti. Şehrin daha güvenilir, yaşanabilir ve modern yapılara kavuşması için çalışmalar başlattıklarını belirten Özüyağlı “Kentsel dönüşüm çalışmalarının temel amacı şehrimizi daha güvenli, yaşanabilir ve modern hale getirmektir. Hem vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak hem de şehrimizin gelişimine katkıda bulunmak için önemli adımlar atıyoruz” dedi.

HASANPAŞA BÖLGESİNDEN BAŞLIYORUZ

Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı daha önceki yıllarda kentsel dönüşüm için adımlar atıldığını ancak mülk sahipleri ile müteahhitlerin anlaşamaması nedeniyle bu sürecin ilerlemediğini kaydetti. Özüyağlı “Öncelikle afet risklerinin azaltılması bu kentsel dönüşüm projelerimizin en önemli gerçeklerinden biridir. Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edeceğimiz bölgede mevcut yapıların tamamı eski ve depreme dayanıklı olmayan yapılardır. 2022 yılı itibariyle bu bölgede Kentsel Dönüşümü hızlandırmak adına kat artışı izni verilmiş ve zeminde ticaret alanları planlanmıştı. Ancak maalesef vatandaşlarımız ise müteahhitler arasında yaşanan anlaşmazlıklar ve mülkiyet sorunları bu sürecin beklenen hızda ilerlemesine engel oldu. Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatlarıyla belediye olarak, vatandaşlarımızın güvenliği ve şehrimizin modernizasyonu için artık kentsel dönüşüm sürecine daha aktif bir şekilde dahil olmamız gerektiğine karar verdik. Kanunun bize tanıdığı yetki ve sorumluluk çerçevesinde Hasanpaşa bölgesinin Kentsel Dönüşüm ilan edilmesi için ilk adımı atmış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.



ÖNCELİĞİMİZ REZERV KONUT ALANLARI

Kentsel dönüşümü başlatmadan önce rezerv konut alanları oluşturulacağının altını çizen Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı “Kentsel Dönüşüm projesi çerçevesinde afet riski taşıyan bölgelerdeki yapıların dönüşümü yapılırken, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına rezerv konut alanlarında stok yapı üretimine başlayacağız. Bu alanlarda üretilen yapılar geçici yada kalıcı olarak hak sahiplerinin modern ve güvenli konutlara yerleşmesini sağlayacak, bu sayede dönüşüm süreci sosyal bütünlüğü ve yaşam standartlarını koruyacak şekilde ilerleyecektir” dedi.

PROJE ŞEHRE CİDDİ KATKILAR SAĞLAYACAKTIR

Hasanpaşa Sokaklarda başlatılacak olan ve daha sonra şehrin ihtiyaç duyulan mahallelerine yayılacak olan kentsel dönüşümün şehre katkılar sağlayacağını belirten Özüyağlı “Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı tarafından belediyemize tahsis edilen arsaların satışından elde edilecek gelirler Gülabibey Mahallesi ve diğer dönüşüm projelerimizin finansmanında önemli bir kaynak oluşturacaktır. Bu kaynak sayesinde projelerin mali yükü hafifleyecek ve dönüşüm süreci daha hızlı ve etkili bir şekilde yürütülecektir. Ekonomik açıdan da projemiz, şehrimize ciddi katkılar sağlayacak, inşaat sektörü başta olmak üzere birçok sektöre de istihdam sağlanacaktır. Hasanpaşa Sokaklarda yapacağımız kentsel dönüşüm hamlemiz şehrimizin genelinde yürütmeyi planladığımız daha büyük bir dönüşümün ilk adımdır. Önümüzdeki süreçte şehrimizin farklı mahallerini de kentsel dönüşüm alanı ilan ederek, bu dönüşümü şehrimizin geneline yaymak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.