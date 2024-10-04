Valiler Kararnamesi ile Çorum’a atanan ve geçtiğimiz hafta göreve başlayan Vali Çalgan’a Çorum Belediyesi Kent Konseyi tarafından hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu. Ziyarette Kent Konseyi Başkanı İsmail Yağbat, Kent Konseyi Üyeleri Yusuf Canbolat, Mustafa Gökgöz, Arif Çınar, Mehmet Aşgın, Soner Buğdaylı, Ömer Şahinbaş ve Yılmaz Kılcı da hazır bulundu. Kent Konseyi Başkanı İsmail Yağbat, Vali Ali Çalgan’a Kent Konseyi olarak Çorum’da yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Çorum Valisi Ali Çalgan da ziyaretten dolayı Kent Konseyi yönetimine teşekkür etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR