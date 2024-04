Oğuzlar’ın önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Ümraniye Belediyesi tarafından hibe edilen aracın geri alınmasının sebebinin seçimi farklı partinin kazanması değil mevcut yönetimin süresi biten sözleşmeyi yenilememesi olduğunu belirterek, “Kendi iş bilmezliklerini bize mâl etmeye çalışıyorlar” dedi.

CHP’lilerin yaptığı açıklamalara “Mağdur edebiyatı ile karalama” diyen Yıldırım, açıklamasında şunları dile getirdi:

“2024 yerel seçimlerinin ardından ilçemizde kazanan muhalefet mağdur edebiyatı ile bir karalama kampanyası başlattı. Kendi iş bilmezliklerini bize mâl etmeye çalışanlara karşı bir kez ve son kez açıklama yapacağım.

'AK Parti seçimi kaybedince hizmet aracı geri alındı' şeklinde iddia ettikleri Ümraniye Belediyesi'ne ait araç ilçemize süreli hibe ile kazandırılmıştı. Mevcut belediye yönetimine aracın hibe süresi dolmadan önce sözleşmeyi yeniletmeleri konusunda telkinde bulunmuştum dikkate almamışlar, basiretsizliklerini bize mâl etmeye çalışıyorlar. Bizim belediye başkanlığımızı kapsayan 2019-2024 yılında belediye araç parkımıza sayısız araç kazandırdık; damperli kamyon, kazıyıcı kepçe, çöp kamyonu, 2 adet pikap, 2 adet minibüs. İddia ettikleri gibi seçimi kaybedince ellerinden alınmış olunsaydı diğer araçlar da alınırdı. Kendileri 2019 yılı seçimleri öncesinde Sarıyer Belediyesi'nden hibe diye belediye envanterine kazandırdıklarını iddia ederek reklam yaptıkları aracı 2019 seçimlerini kaybedince ilçemizden aldırıp ilçeyi hizmetten mahrum bırakmışlardı. Tüm yaşananlara rağmen AK Parti hükümeti sayesinde ilçemize sayısız araç ve sayısız hizmet kazandırmıştık. Geçmişte şov yapıp sonrasında aracı götürüp reklam yapanlar bugün de işlerini takip etmedikleri için Ümraniye Belediyesi tarafından ilçemize kazandırılan araca sahip çıkamadı.

İlçemizde yerel seçimlerde geçmişte AK Parti sayesinde başkan olmuş kişilerin AK Parti aracılığıyla ilçemize sunduğu hizmetleri sanki kendisi yapmışçasına reklamını yapıp AK Parti seçmeninin oyunu parçalaması sonucu seçimi kaybettik. Seçmenin takdirine bir şey diyemeyiz, demokratik tercihidir. Ancak seçim sürecinde, seçim sonrasında türlü ithamlar, iftiralar, karalamalar ile seçmen kandırılmıştır. Şahsımı ve ailemi hedef alan her türlü iddiaya karşı seçimin sükuneti gereği sessiz kaldım ancak şimdiden sonra iddialar, ithamlar devam ederse adli yollara başvurup gerek maddi gerek manevi her türlü hakkımı talep edeceğim.

5 yıl boyunca şeffaf bir şekilde ilçemize hizmet ettik, attığımız her adımı, yaptığımız her hizmeti gerek sosyal medya, gerekse yazılı ve görsel basın aracılığıyla kamuoyuna duyurduk. Bizim veremeyeceğimiz hiçbir cevap yoktur.”

Editör: HABER MERKEZİ