Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın S.S Çorum Ahi Evran Sanayi Şehri K.S.S Yapı Kooperatifi ziyaretinde konuşan Kenan Şahin, geçmiş 5 yıllık dönemde çok önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini vurguladı.

Cumhur ittifakı olarak Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’la birlikte el ele, kol kola olduklarının altını çizen Kenan Şahin, “AK Parti ve MHP olarak bu yola çıktık. Geçmiş 5 yıllık dönemde Sayın Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın nezdinde çok temiz, düzgün, düzeyli siyasi icraatlar yapıldı. Çorum’un eksiklikleri varsa giderilmeye çalışıldı. Ben özelden biliyorum ama yeni dönemle ilgili başkanımızın çok özel projeleri var. Bunları kendileri tek tek anlatacaktır. Burada bir kooperatif temsilcisinden daha çok Sayın İl Başkanımız Mehmet İhsan Çıplak’ın selamlarıyla bunu ifade etmek istiyorum. Cumhur İttifakı olarak güçlüyüz, biriz, diriyiz ve göreve talibiz. Bundan önce ne yapmışsak aynısını yapmaya devam edeceğiz.” dedi.



S.S Çorum Ahi Evran Sanayi Şehri K.S.S Yapı Kooperatifi olarak yaklaşık 1000 kişilik bir aileyi temsil ettiklerini belirten önceki dönem MHP Belediye Başkan Adayı - inşaat mühendisi Kenan Şahin, son bir kaç senedir kooperatifin büyük bir ivme kazandığını, yakın zamanda da üyelerini dükkan sahibi yapacaklarını vurgulayarak “Gerek Ankara’da gerekse de Çorum’da Cumhur İttifakı ortaklarından en üst düzeyde katkı gördük. Sayın Belediye Başkanımız her daim yanımızda oldu. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Bu proje gerçekleşirse, başarıya ulaşırsa herkesin katkısının yanında siyasi iradenin ve mevcut iradenin çok ciddi katkıları var. Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın bu süreçte çok büyük katkılarını gördük. Seçim döneminde desteklediğimizi belirtiyor, kendilerine başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.