MHP önceki dönem Belediye Başkan Adayı olarak açıklama yapan İnşaat Mühendisi Kenan Şahin, seçimlere 2 gün kala kendisi adına siyasi konumlandırma yapılarak bir haber yapılmasına çok üzüldüğünü dile getirdi.

“Ben son 25 senedir MHP’nin kadrolarında görev yapmış birisiyim” diyen Şahin, “Siyaseten benim konumum, adresim bellidir, nettir. Bugüne kadar da bir çizgi değiştirmedim, aklımdan bile geçirmedim. Danışmanlığı yaptığım Ahi Evran Sanayi Şehri ile ilgili Zeki beye verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiğim bir konuşma olmuştur. Bir desteğin söz konusu değildir. Benim bu seçimlerde de oyumun adresi bellidir. Bizim Vahit Kayrıcı, Ahmet Kurtbaş, İsmail Lek ve Mete Çakı’ya desteğimiz tamdır” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

