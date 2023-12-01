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MHP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş ve bazı parti yöneticileri ile birlikte Millet Bahçesi içerisinde bulunan İskele Park Kafe’de bir basın toplantısı düzenleyen İnşaat Mühendisi Kenan Şahin, siyasi partilerin adaylarına başarı dileyerek önemli olanın Çorum için hazırlanacak projeler olduğunu, ilimizin gelişimi adına iyi projelere kim seçilirse seçilsin sahip çıkması gerektiğini kaydetti.

Türkiye’de 2024 yılı Mart ayında yapılacak olan seçimler için aday adaylarının birer birer ortaya çıktığını söyleyen Ahmet Kurtbaş, halen partilerinde de Çorum Belediye Başkanlığı için 3 aday adayı bulunduğunu vurgulayarak bu adaylardan biri olan Kenan Şahin’in projeleri ile ilgili bilgi vereceği toplantıya katılan basın mensuplarına teşekkür etti. Kurtbaş aday adaylığı sürecinde Kenan Şahin’e de başarı diledi.

Düzenlediği toplantıda belediye başkanı seçilmesi halinde yapmayı planladığı projelerin bazılarını açıklayan ve mahalle, sokak ve cadde bazlı yüzlerce projesini de aday yapılması halinde kamuoyuna duyuracağını kaydeden Şahin, önceliğinin ise 2019 yılındaki adaylığında da duyurduğu Güney Çevreyolu olacağını anlattı.



2019 yılındaki adaylığının üzerinden 5 yıl geçtiğini hatırlatan Kenan Şahin, ülkemizin yeniden bir seçim süreci geçirdiğini, bu süreçte kendisinin de yeniden aday adayı olduğunu açıkladı. Konuşmasında Filistin ve Gazze’de yaşananlara değinerek İsrail’e tepki gösteren ve savaşta hayatını kaybeden özellikle kadın ve çocuklara Allah’tan rahmet dileyen Şahin, MHP’nin her seçimde olduğu gibi bu seçime de kendi adayları ile girecek gibi hazırlandığını ve iddialı olduğunu vurguladı.

Cumhur İttifakı olarak seçimde ilimizdeki 16 belediyenin tamamına talip olduklarını, ittifak olur veya olmaz bütün ilçeleri kazanma adına çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Şahin, ittifakın prensiplerinden taviz vermeden projelerini hazırladıklarını söyledi.

Her aday adayının Belediyeyi yönetecek gibi hazırlandığını söyleyen Şahin, seçilmesi halinde ilk projesinin Güney Çevreyolu olacağını ve bundan taviz vermeyeceklerini bildirdi. Şehrin imar, trafik ve kentsel dönüşüm gibi sorunlarını bildiklerini anlatan Şahin, daha çok sosyal belediyecilik hizmetlerine uygun hazırladığı projeleri de açıkladı. Şahin ittifak olacaksa da Cumhur İttifakı’nın proje ittifakı yapması gerektiğini bildirdi.

İnşaat Mühendisi Kenan Şahin, Halk-Et markasının yanına Halk İnşaat şirketini kurarak sosyal konutlar üreteceklerini, kiralık ev bulamayanlara yönelik 1000 TL kira ile çocuklu bekar kadınlar ve yaşlılar için sosyal konut kiralayacaklarını, 5000 TL taksitle konut satışı yapılacağını, kentsel dönüşüm konusunda çeşitli projeler uygulayarak çarpık kentleşmenin önüne geçeceklerini, ucuz arsa temin ederek farklı kat uygulamalarına da son vereceklerini vurguladı.

Kadın istihdamına yönelik de Halk Tarım’ı kurarak kadınların üretime katkısını sağlayacaklarını, yeni yol ve caddelerde trafiği rahatlatacaklarını anlatan Kenan Şahin, akıllı şehir uygulamalarını hayata geçireceklerini, Çorum’un Deprem ve Trafik Master Planı’nı hazırlayacaklarını ve ilimiz için ihtiyaç olan Alzheimer ile Demans Köyü kuracaklarını sözlerine ekledi.