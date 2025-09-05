Arca Çorum FK, geçtiğimiz Temmuz ayında 2.Lig ekibi Somaspor’dan transfer ettiği 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kenan Fakılı’yı 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Kahramanmaraş İstiklalspor’a sezon sonuna kadar olmak üzere kiralıkverdi.

Konuyla ilgili Arca Çorum FK’dan yapılan açıklamada, “Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Kenan Fakılı’nın Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü ile sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Kenan Fakılı, ligin ilk 3 haftasında Amed maçında 45, Adana Demirspor maçında 45 ve Sarıyer maçında ise 4 dakika olmak üzere Arca Çorum FK formasıyla toplamda 94 dakika süre aldı.