Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi lideri Arca Çorum FK, 2025-2026 Sezonunun ilk deplasman cezasını yedi. Geçen haftaki Keçiörengücü maçını tribünden izleyen taraftarlar, İstanbulspor maçını stattan izleyemeyecek.

Arca Çorum FK, 31 Ağustos Pazar günü, Ankara’da Keçiörengücü ile oynadığı ve 2-1 kazandığı maçta, taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmişti. Kurul, kırmızı-siyahlı kulübe Futbol Disiplin Talimatı’nın (FDT) 53/3.maddesi uyarınca “çirkin ve kötü tezahüratta” bulunan misafir tribün A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle, bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verdi. Yani, Keçiörengücü maçını Arca Çorum FK’ya ayrılan tribünden izleyen taraftarlar, 19 Eylül Cuma günü, İstanbulspor’la oynanacak maça giriş yapamayacaklar.

KEÇİÖREN’E DE

CEZA KESİLDİ

Öte yandan, Keçiörengücü de aynı maçla ilgili tribün blok kapatma cezasına çarptırıldı. PFDK, “çirkin ve kötü tezahürat” eyleminin bu sezon ev sahibi olduğu maçlarda ilk kez gerçekleşmesi nedeniyle Başkent ekibine “ihtar” verirken, eylemin gerçekleştiği Maraton 2 Tribün Maraton 2 B Blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verdi.