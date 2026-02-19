TFF 3.Lig 2.Grup’ta mücadele eden Diyarbekirspor’da son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Muzaffer Taşkın ile yollar ayrılmıştı. Taşkın’ın ayrılması sonrası Teknik Direktör arayışı içerisine giren Diyarbekirspor yönetimi 44 yaşındaki Çorumlu teknik adam Kenan Aşkan ile anlaşma sağladı.

En Son 3.Lig’de Kapadokyaspor’u çalıştıran genç teknik adam 2019-2020 sezonunda yardımcı antrenör olarak görev yaptığı Diyarbekirspor’a 6 yıl aradan sonra Teknik Direktör olarak geri dönmüş oldu.